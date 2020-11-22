العمل: 220 ألف متقدم للحصول على القروض الصغيرة

2020/11/22 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

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وزارة العمل:

ستعمل الوزراة على اطلاق وجبات للمستفيدين كل وجبة تشمل تقريبا ٥ الالف متقدم يقومون بعدها بترويج معاملاتهم

وستغطي الوزارة معظم المتقدمين على القروض حيث ان بعض المتقدمين ممكن ان ينسحبوا بسبب عدم وجود كفيل او بسبب توفر فرصة عمل لهم في القطاعين العام والخاص او بسبب السفر خارج البلد في فترة انتظار الوجبات

علما ان أعداد المتقدمين للحصول على قرض بعد إطلاق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاستمارة الالكترونية للحصول على قروض للمشاريع الصغيرة المدرة للدخل بلغت ٢٢٠ ألف متقدم

وبامر من السيد الوزير من اجل الاسراع، لإطلاق وجبات القروض الجديد وانجاز المعاملات المروجة وتنظيم أرشيف معاملات المقترضين.

باشرت كوادر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الاقسام المختصه بالحضور ليومي الجمعة والسبت من كل اسبوع لغرض الإسراع في فرز أسماء المتقدمين

يتبع.



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