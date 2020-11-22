قائممقام بيجي يروي تفاصيل الهجوم الدامي: قناص قتل 10 في عملية أشبه بالكمين

2020/11/22 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال قائممقام بيجي محمد الجبوري، إن حصيلة الهجوم المزدوج الذي شنه عناصر تنظيم داعش، يوم أمس، ارتفعت الى 10 قتلى و8 جرحى.

وذكر الجبوري في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "حصيلة ضحايا الهجوم ارتفعت بعد وفاة أحد المدنيين المستهدفين صباح اليوم، ما رفع العدد الى 10 قتلى و8 جرحى في الحادثتين".

وحول طبيعة الهجوم، قال الجبوري إن "الهجوم الأول استهدف عجلة مدنية، عبر عبوة ناسفة، وبعد أن ذهبت قوة ساندة الى مكان الحادث، من القوات الأمنية والحشد الشعبي، وقع الهجوم الثاني".

وتابع، أن "الهجوم الثاني تم عبر إطلاق النار من سلاح قناص، ومن منطقة بعيدة حيث لم يظهر المهاجم أو يتم الوصول إليه".

وحول ما إذا كانت هناك عمليات بحث جارية عن القاتل، أو عملية تمشيط، قال القائممقام إن "أية عملية للرد لم تنطلق حتى الآن".

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أعلنت، أمس السبت (21 تشرين الثاني 2020)، بياناً توضح فيه تفاصيل الهجوم.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة مدنية نوع تيوتا على طريق الزوية المسحك التابعة لقضاء بيجي"، مبينة أنه "عند خروج قوة الى مكان الحادث من مركز شرطة المسحك ومفرزة من الحشد الشعبي لاخلاء المصابين، تعرضت القوة الى إطلاق نار من قبل قناص".

واضافت أن "الهجوم ادى الى استشهاد (ضابط برتبة عقيد ومفوض شرطة) من مركز شرطة المسحك واستشهاد أحد منتسبي الحشد وجرح (مفوض شرطة وعنصر من الحشد الشعبي)، في حين جرح ثلاثة من عائلة واحدة في داخل العجلة المدنية".

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