الطقس متباين بلا امطار غدا وبعده.. ممطر في الشمال الاربعاء والخميس

2020/11/22 | 10:41 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا متباينا بلا امطار..



ممطر في الشمال والجنوب الاربعاء والخميس ، بدرجات حرارة دون 25 مئوية .وذكر بيان للهيئة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان طقس يوم غد الاثنين سيكون في المنطقة الوسطى بين الصحو والغائم جزئيا، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س، بمدى رؤية (6-8)كم.وفي المنطقة الشمالية صحو مع بعض الغيوم، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س، بمدى رؤية (8-10) كم.وفي المنطقة الجنوبية بين الصحو والغائم جزئيا، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س، بمدى رؤية (8-10) كم.وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 11 مئوية والعظمى 22 مئوية.وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في دهوك والموصل 10 مئوية واعلاها في البصرة 16 مئوية ، وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك واربيل والسليمانية 19 مئوية واعلاها في البصرة 25 مئوية.وتوقعت الهيئة ان يكون طقس يوم الثلاثاء المقبل صحوا بعموم المناطق مع حركة رياح ودرجات حرارة كاليوم السابق.واشارت الى :" ان طقس يوم الاربعاء المقبل سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية بين الغائم والغائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س، بمدى رؤية (8-10) كم.وفي المنطقة الشمالية الطقس غائم جزئيا يتحول ليلا الى غائم مع تساقط زخات من المطر في بعض الاماكن ، تكون رعدية احيانا, و الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ,مدى الرؤية (6-8) كم.



مع بقاء درجات الحرارة على حالها في المناطق الثلاث.اما طقس يوم الخميس المقبل ففي المنطقة الوسطى سيكون غائما جزئيا ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ,بمدى برؤية (8-10) كم.وفي المنطقة الشمالية سيكون غائما مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا وفرصة لتساقط الثلوج على اقسامها الجبلية .



والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ,بمدى برؤية (6-8) كم وفي المطر (2-4) كم .وفي المنطقة الجنوبية غائم مع فرصة لتساقط امطار تكون رعدية احيانا والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة (30-40) كم/س ,بمدى رؤية (6-8) كم .وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا في الوسط وانخفاضا بعدة درجات في الشمال والجنوب./انتهى3

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