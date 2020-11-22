سيميوني يحقق ماعجز عنه لسنوات.. بالفوز على البرسا

2020/11/22 | 10:41 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / حقق الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، ماعجز عنه لسنوات وكسر عقدته ضد برشلونة، بالفوز عليه لأول مرة في الليجا، بهدف دون رد مساء السبت، في إطار منافسات الجولة العاشرة.سجل البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو، هدف أتلتيكو مدريد الوحيد، في الدقيقة (45+3).وبهذا الانتصار رفع أتلتيكو رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 11 نقطة في المركز العاشر./انتهى3

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