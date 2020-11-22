صحيفة امريكية: 260 عسكريا امريكيا انتحروا في النصف الاول من 2020

2020/11/22 | 10:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لصحيفة ستار اند سترايب الامريكية المتخصصة في الشؤون العسكرية ، الاحد، ان 260 عسكريا من الجيش الامريكي انتحروا في النصف الاول من الحالي طبقا لتقرير مكتب منع الانتحار التابع للبنتاغون .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة / أن ” العدد المذكور يمثل زيادة في عدد حالات الانتحار بنسبة 4 […]

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