رئيس الخدمات النيابية لـ”المعلومة”: سنستضيف امين بغداد وكادر الأمانة المتقدم

2020/11/22 | 10:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..أعلنت لجنة الخدمات والأعمار النيابية ، الأحد، عن استضافة امين بغداد والوكيل والكادر المتقدم في الأمانة داخل اللجنة صباح اليوم.وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “لجنة الخدمات والأعمار النيابية ستستضيف، صباح اليوم، امين بغداد وكادر الأمانة المتقدم”، مبينا أن “الجهد الذي تقوم به أمانة بغداد في طبيعة الحال جهد محترم ولكن ليس بمستوى المطلوب”.وأضاف السهلاني، أن “لجنة الخدمات طالبت امين بغداد والوكيل والجهات القطاعية في أمانة بغداد على أن توضح لنا خطتهم بشأن موسم الشتاء”.وأشار إلى أن “اللجنة ستقف على خطة الأمانة داخل اللجنة بعدما شهدنا اخفاق الامانة في أول زخة مطر يشهدها العراق”.



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