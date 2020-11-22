اليوم.. انطلاق الجولة الرابعة من ممتاز الكرة

2020/11/22 | 10:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلنت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، انطلاق الجولة الرابعة من الدوري الممتاز اليوم الاحد.

وقال عضو اللجنة شهاب احمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مباريات الجولة الرابعة ستنطلق اليوم باقامة اربع مباريات في بغداد وثلاث محافظات”.

واضاف ان “الكهرباء سيواجه نفط البصرة على ملعب التاجي، فيما يلاعب زاخو ضيفه النفط على ملعب زاخو الدولي وسيلاقي اربيل فريق الديوانية على ملعب فرانسوا حريري بينما يواجه الشرطة فريق القاسم على ملعب ربلاء الدولي”.

وستقام جميع المباريات عند الساعة الثانية ظهراً باستثناء مباراة الشرطة وفريق القاسم التي ستقام عند الساعة الخامسة والنصف مساءً.



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