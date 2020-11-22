اللجنة المالية: الحكومة تنشر

2020/11/22 | 10:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريراتهمت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأحد، الحكومة بـ"نشر الذعر"، فيما رجحت تخفيض المخصصات المالية للموظفين.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح للصحيفة الرسمية، 22 تشرين الثاني/نوفمبر، إنّ "موازنة العام المقبل ستخلو من التعيينات والمشاريع، وستتضمن إجراءات إصلاحية وفق بنود الورقة البيضاء".

وتوقع النائب، أن تلجأ الحكومة إلى "تخفيض مخصصات رواتب الموظفين"، في ظل استمرار الأزمة المالية، مع اللجوء إلى تفعيل الجباية والضرائب والاستقطاع المباشر من مزاد العملة.

من جانبها، هاجمت عضو اللجنة المالية النيابية محاسن حمدون، الحكومة، واتهمتها بأ"نشر الذعر".

وقالت حمدون في تصريح، إنّ "وزارة المالية لم تخطط لتجاوز الأزمة وقد اقتصرت الحلول المطروحة على الاقتراض فقط"، مؤكدة أن "الحكومة فشلت في تعظيم الإيرادات غير النفطية لتوفير السيولة النقدية للرواتب والنفقات الضرورية العام المقبل".

كما رأت، أنّ "الحكومة غير جادة في تقديم المعالجات، وبدأت بشكل استباقي في إثارة ذعر المواطن بالحديث عن عدم وجود أموال تكفي لدفع رواتب الشهر الأول من العام المقبل".

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