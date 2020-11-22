بشرى سارة لاصحاب المركبات.. توجيه من المرور بشأن اجازات السوق والسنويات غير المجددة

2020/11/22 | 10:52 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

وجه مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل حسين، اليوم السبت، بعدم المحاسبة على مخالفتي عدم تجديد اجازة السوق وسنوية المركبة.

وقال حسين في بيان انه “وجه المفارز المرورية في بغداد والمحافظات بعدم المحاسبة على مخالفتي (عدم تجديد اجازة السوق، عدم تجديد سنوية المركبة) في الوقت الحاضر وذلك لتوقف ترويج معاملات التجديد في مجمعات التسجيل”.

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