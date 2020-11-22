العراق يمتلك 30 شركة استثمارية مشتركة مع الدول العربية

2020/11/22 | 10:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادأعلن صندوق العراق للتنمية الخارجية، الأحد، أن لدى العراق 30 شركة استثمارية مع الدول العربية، مبينا أنها تنوعت في كافة القطاعات الاقتصادية.

وقال الصندوق في جدول له اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "لدى العراق 30 شركة استثمارية مع الدول العربية وفي مختلف القطاعات الاقتصادية"، مبينا ان "هذه القطاعات تنوعت ما بين الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين والاتصالات والنقل والخدمات النفطية".

واضاف ان "اعلى نسبة للعراق من هذه الشركات الاستثمارية بلغت 50% كالشركة العربية العراقية للالبان ومقرها في العراق برأسمال 14 مليار و500 مليون دينار، وشركة الباهاوس العراقية الاردنية ومقرها الأردن برأس مال 10 ملايين دينار اردني، والشركة العراقية – السورية للملاحة البحرية ومقرها سوريا برأسمال 25 ملايين يورو".

واشار الى ان "اقل نسبة مساهمة للعراق مع هذه الشركات كانت الشركة العربية لمصائد السعودية للأسماك حيث بلغت نسبة العراق منها 0.5%،ومقرها السعودية وبرأس مال بلغ 57 مليون و840 ألف ريال سعودي، والشركة العربية للخدمات البترولية في ليبيا حيث بلغت نسبة مساهمة العراق فيها 3% ومقرها ليبيا وبرأس مال بلغ 49 مليون دينار ليبي، اضافة الى الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن "اسري" في البحرين حيث بلغت نسبة مساهمة العراق فيها 4.72% برأس مال بلغ 170 مليون دولار.

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