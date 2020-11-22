وزير الخارجية الامريكي يدعو طالبان والحكومة الافغانية لتسريع مفاوضات السلام

2020/11/22 | 10:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو في قطر مفاوضي حركة طالبان والحكومة الأفغانية إلى تسريع مفاوضات السلام، من دون أن تُعلن واشنطن أيّ اختراق سياسي قبيل بدء الانسحاب الأميركي من أفغانستان.وقبل ساعات من لقاءات الدوحة، قُتل ثمانية أشخاص على … Readmore

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