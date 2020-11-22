الشيخ جمال الضاري: جريمة المسحك تكشف الفشل المتكرر بخطط محاربة ‫الإرهاب‬‬‬‬‬‬‬‬‬

2020/11/22 | 10:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري، هجوم قرية المسحك شمالي محافظة صلاح الدين بالجريمة البشعة

الشيخ جمال الضاري قال في تغريدة على حسابه بتويتر، إن هذه الجريمة تكشف عن الفشل المتكرر بخطط محاربة ‫الإرهاب‬، داعيا في الوقت ذاته حكومة الكاظمي الى أن تكون جادة بوضع الخطط الإستراتيجية الوطنية للقضاء على الخلايا الإرهابية من خلال التعاون الحقيقي وتفعيل الجهد الاستخباري، وأن لا تكتفي بتشكيل “لجان التحقيق الصورية”.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

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