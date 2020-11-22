2020/11/22 | 10:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استشهد وأصيب أربعة عشر شخصا في انفجار عبوة ناسفة أعقبه هجوم مسلح على طريق الزوية المسحك التابعة لقضاء بيجي شمالي محافظة صلاح الدين

بيان للإعلام الأمني ذكر، أن الهجوم بدأ بانفجار عبوة ناسفة على عجلة مدنية نوع تيوتا، وعند خروج قوة الى مكان الحادث من مركز شرطة المسحك ومفرزة من الحشد الشعبي لإخلاء المصابين، تعرضت القوة الى إطلاق نار من قبل قناص أدى الى استشهاد “ضابط برتبة عقيد ومفوض شرطة” من مركز شرطة المسحك واستشهاد أحد منتسبي الحشد وجرح مفوض شرطة وعنصر من الحشد الشعبي، في حين جرح ثلاثة من عائلة واحدة في داخل العجلة المدنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسماء شهداء مسحك في الهجوم المسلح شمالي صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسماء شهداء مسحك في الهجوم المسلح شمالي صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).