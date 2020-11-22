2020/11/22 | 10:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، عقوبات بحق ثلاثة من قياداته البارزة.

مصادر مقربة من الحزب قالت ان مجلس قيادة الحزب قررت تجميد القيادي ملا بختيار لمدة ثلاثة أشهر، إضافة الى توجيه عقوبة لفت النظر لكل من نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد الطالباني، ورئيسة برلمان الإقليم ريواز فائق.

العقوبات جاءت على خلفية قيام ملا بختيار بنشر كتاب تطرق فيه الى مسائل تتعلق بالحزب، في حين صدرت العقوبة بحق الطالباني وفائق لمشاركتهما في اجتماع برلمان الإقليم الخاص بمناقشة تداعيات قانون الاقتراض، على الرغم من تبليغهما من قبل الحزب بعدم حضور الاجتماع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقوبات بالتجميد ولفت النظر يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني بحق 3 من قياداته) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقوبات بالتجميد ولفت النظر يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني بحق 3 من قياداته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).