رفض قضائي لطعن حملة ترامب باصوات البريد في بنسلفانيا

2020/11/22 | 11:12 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / رفض قاضٍ اتحادي دعوى قضائية اقامتها حملة الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بهدف استبعاد ملايين الأصوات التي تم الادلاء بها عبر البريد في ولاية بنسلفانيا.ووصف القاضي ماثيو بران الذي أصدر هذا الحكم القضية بانها :" حجج قانونية بلا اساس ، واتهامات قائمة على تكهنات".ومثل هذا الحكم احدث ضربة لجهود ترامب المتعثرة لالغاء انتخابات الثالث من تشرين الثاني التي خسرها امام الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن./انتهى3

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