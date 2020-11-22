الحشد والجيش ينفذان عملية أمنية شرق الفلوجة

2020/11/22 | 11:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..نفذ الحشد الشعبي والجيش، الأحد، عملية تفتيش بحثا عن مطلوبين شرق مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “نفذت قوة من الحشد الشعبي لمحافظة الانبار والجيش عملية تفتيش وتدقيق أمني موسع شرق الفلوجة قاطع الكرمة للبحث عن المطلوبين والمضافات وأوكار داعش “.وأضاف البيان، ان “العملية شملت تدقيقا أمنيا موسعا ومتابعة المعلومات الشخصية لسكان العوائل ضمن مناطق شرق الفلوجة والتدقيق بمشاركة العناصر الامنية والاستخباراتية التابعة للحشد الشعبي لمحافظة الانبار والجيش العراقي “.وينفذ الحشد الشعبي بين الحين والآخر عمليات استباقية لمنع تسلل داعش للمناطق المحررة في الانبار واستهداف أمن المدينة.



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