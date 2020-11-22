المالية النيابية: الحكومة قد تلجأ إلى تخفيض مخصصات الموظفين

2020/11/22 | 11:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشفت اللجنة المالية النيابية، الاحد، ان موازنة العام المقبل مختصرة جدا وتقشفية، وقد تلجأ الحكومة الى تخفيض مخصصات الموظفين لسد العجز الحاصل في الايرادات .

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