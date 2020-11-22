بعبوة ناسفة وإطلاق نار.. نجاة ناشط عراقي من محاولة اغتيال

2020/11/22 | 11:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر أمني إن عبوة ناسفة انفجرت أمام منزل الناشط المدني عمار الخزعلي في قضاء السنية بمحافظة الديوانية جنوب العراق، دون وقوع خسائر بشرية في الأرواح.

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