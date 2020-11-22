اصابة بيكيه لاعب برشلونة قد تبعده 6 أشهر عن الملاعب

2020/11/22 | 11:28 - المصدر: سفن سكاي

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أعلن نادي برشلونة عبر موقعه الرسمي عن إصابة جيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو في مواجهة أتلتيكو مدريد.

وأوضح بيان النادي الكاتالوني أن بيكيه يعاني من التواء في الركبة اليمنى بعد اصطدامه بمهاجم الروخي بلانكوس، الأرجنتيني أنخيل كوريا، مما أجبره على الخروج من الملعب في الدقيقة 62.

وأضاف بيان نادي برشلونة أن روبيرتو يعاني من إصابة في عضلات فخذه الأيمن، وسيجري الثنائي المزيد من الفحوصات للتأكد من مدى الإصابة.

واكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن التشخيص المبدئى للإصابة التى تعرض لها بيكيه، نجم دفاع برشلونة، يتوقع غياب اللاعب لمدة قد تصل إلى 6 أشهر، بعد تعرضه لإصابة قوية على سمتوى الركبة اليمنى.

أضافت الصحيفة، أن اللاعب سوف يخضع خلال الساعات القليلة المقبلة، لفحوصات طبية، من أجل الوقوف على حجم الإصابة، وأن كان هناك حالة من التشاؤم بين أفراد الجهاز الطبى، حول الإصابة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بيكيه، قد يخضع لعملية جراحية، فى حال استدعى الأمر، بعد خضوعه للفحوصات الطبية.

وتعرض جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة الإسبانى، لإصابة خطيرة خلال مواجهة مضيفه أتلتيكو مدريد، ولم يستطع اللاعب إكمال المباراة بعد التدخل العنيف ضده من جانب آنخيل كوريا لاعب الروخى بلانكوس، ليغادر أرضية الملعب ويشارك ديست بدلا منه فى الدقيقة 62 من عمر اللقاء.

وسقط فريق برشلونة أمام مضيفه أتلتيكو مدريد، بهدف دون مقابل، حيث أحرز يانيك كاراسكو هدف الفوز لصالح الروخى بلانكوس فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول بعد خطأ دفاعى فادح للاعبى الفريق الكتالونى والحارس تير شتيجن.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري الإسبانى “الليجا” برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف فقط خلف ريال سوسيداد صاحب نفس الرصيد من النقاط، فيما تراجع برشلونة للمركز العاشر بعدما تجمد رصيده عند 11 نقطة فقط ولديه مباراتين مؤجلتين.

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