أن هو إلا وحيٌ يوحى - كامل النجار

2020/11/22 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كامل_النجار إن هو ألا وحي يوحىمحمد لم تكن له أي معجزات كأنبياء بني إسرائيل حتى يستطيع إقناع عرب مكة بأنه مرسل من إله السماء، ولم يأت بكتاب من السماء كما فعل موسى، لذلك زعم أن الله يوحي إليه عن طريق جبريل.



فما هو الوحي؟ حسب القواميس العربية: أوحى إليه يعني كلمه سراً أو بما يريد أن يخفيه عن الآخرينالقرآن يخبرنا أن الله قد أوحى إلى الأرض (يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها) (الزلزلة 4-5)وأوحى إل ......





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