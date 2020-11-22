يستحيل التفاهم مع إسرائيل الأبارتهايد - سعيد مضيه

2020/11/22 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه مهرت إسرائيل في إطلاق المناورات اللاهية، مثل تصدير الأزمات داخل المجتمع الفلسطيني والمجتمعات العربية كافة، وكذلك التلاعب بالمواقف الفلسطينية واستدراجها الى منازلات غير متكافئة.



من تلك المناورات رسالة من ضابط غير مسئول تحدثت عن التزام إسرائيلي مبهم...



لم يعرف بعد اهي السذاجة السياسية أم التقاء النوايا هي التي أطلقت نابض العودة الى التفاهم مع إسرائيل والتنسيق معها بينما المحادثات جارية بالقاهرة لإ ......





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