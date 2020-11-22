وزير خارجية السعودية: الرياض تؤيد التطبيع الكامل مع

2020/11/22 | 11:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل

بن فرحان آل سعود لرويترز، إن الرياض

تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل لكن

"ينبغي أولا إقرار اتفاق سلام دائم

وكامل يضمن للفلسطينيين دولتهم بكرامة".

وأدى اتفاقا تط

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