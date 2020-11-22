2020/11/22 | 11:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عباس الصباغ

من المبكّر لأوانه الحكم على

استراتيجية الرئيس الامريكي المنتخب

جو بايدن ، كما لايجوز الحكم على

برنامجه قبل مضي مائة يوم الاولى من

ولايته وهو اجراء معتمد في مراكز البحوث

والدراسات الامر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع بايدن، هل ثمة تفاءل سياسي ؟) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مع بايدن، هل ثمة تفاءل سياسي ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).