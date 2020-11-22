سفارة إيران بأفغانستان تعلن سقوط قذيفة في باحتها دون إصابات

2020/11/22 | 11:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت السفارة الإيرانية في العاصمة

الافغانية كابول، امس السبت أن قذيفة

صاروخية أصابت مبنى السفارة دون وقوع

إصابات.

وقال السفارة الإيرانية، في بيان

أوردته وكالة أنباء “فارس” الإيرانية،

إن أحد الصواريخ

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