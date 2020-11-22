السعودية تنفي وجود مقاطعة غير رسمية للمنتجات التركية

2020/11/22 | 11:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت الخارجية السعودية، وجود مقاطعة غير رسمية للمنتجات التركية، مؤكدة أن المملكة تربطها علاقات "طيبة ورائعة" مع تركيا.

وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان في مقابلة مع وكالة "رويترز"، على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين، التي انطلقت السبت، وترأسها السعودية، إن بلاده إلى جانب الإمارات ومصر والبحرين تواصل البحث عن سبيل لإنهاء الخلاف مع قطر على الرغم من أنها ما زالت تريد علاج مخاوف أمنية مشروعة.

وأجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الجمعة الماضي، اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن الاتصال تناول تنسيق الجهود ضمن أعمال قمة العشرين، التي تستضيفها المملكة افتراضيا، كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

فيما أفاد بيان أصدرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بأن الرئيس أردوغان والملك سلمان اتفقا خلال الاتصال، على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة لتطوير العلاقات الثنائية وإزالة المشاكل.

وكان العاهل السعودي قد أمر قبل أسبوعين بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى تركيا لصالح المتضررين من الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير غربي تركيا نهاية الشهر الماضي.

افتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، امس السبت، اعمال قمة العشرين في العاصمة الرياض، داعيا الى دعم الدول النامية لمواجهة جائحة كورونا.

وقال العاهل السعودي في افتتاح قمة العشرين، إن "بلاده قدمت الدعم الطارئ للدول النامية بتعليق أقساط ومدفوعات الديون وسط الأوضاع الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا في العالم".

وأشار إلى أن جائحة كورونا سببت للعالم خسائر اقتصادية واجتماعية كبيرة، مضيفا أنه يتوجب تقديم الدعم للدول النامية التي تضررت بسبب الجائحة.

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