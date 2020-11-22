عراقيون: يجب حسم قانون المحكمة الاتحادية لإجراء العملية الانتخابية

2020/11/22 | 11:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحثت الهيئة القيادية لتحالف عراقيون مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي في العراق والانتخابات المبكرة.

وشدد المجتمعون على أن الأمن الانتخابي ضرورة لتحقيق نتائج عادلة تحظى بقبول شعبي وسياسي ودولي، مؤكدين أهمية حسم قانون المحكمة الاتحادية بالتصويت على تعديل فقرة التعويض الخاصة بالأعضاء.

وأضافوا، أن الاستقرار السياسي كمدخل لمعالجة الأزمة الاقتصادية، وتفعيل الملفات الساندة كالاستثمار لتحريك القطاع الخاص، داعين الحكومة الى إرسال الحكومة موازنة العام المقبل البرلمان تمهيدا لإقرارها ومنحه المساحة الكافية لمناقشتها.

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