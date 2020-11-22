وزارة الصحة: لدينا توجه لاستيراد كميات إضافية من لقاح كورونا

2020/11/22 | 11:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الصحة والبيئة، تواصل العراق مع الشركات المصنعة للقاح كورونا، لاستيراد كميات إضافية على الاتفاقية المبرمة.

مدير عام دائرة الصحة العامة رياض في الوزارة قال في تصريحات صحفية، إن العراق ماضٍ في اتفاقه مع مرفق كوفاكس “التابع إلى التحالف العالمي للقاحات والتحصين”، وبالوقت ذاته متواصل مع الشركات المصنعة، وأي لقاح يحصل على موافقة منظمة الصحة العالمية سيتم استيراده.

وأضاف، أن أمكانية استيراد كمية إضافية من لقاح فيروس كورونا، لتغطية جزءٍ آخر من النسبة المتبقية من السكان، مرهون بتوفر التخصيصات المالية.

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