الإعلام الأمني ينشر التقارير لتشريح جثمان الشهيدة زهرة الشريفي المثبت فيها سبب الاستشهاد

2020/11/22 | 11:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكرت خلية الإعلام الأمني ما تبرره من وصفتها بالوكالات المشبوهة للهجمات التي تحصل في المناطق السكنية والعامة والمقار الأمنية وآخرها القصف الذي شهدته العاصمة بغداد

الإعلام الأمني أستنكر في بيان، تشكيك وكالة خبرية باستشهاد الفتاة الفقيدة، والجرحى الأبرياء في هذا القصف، مؤكدا استشهاد الفتاة الفقيدة وجرح المواطنين الخمسة كان نتيجة ذلك الفعل الإجرامي بإطلاق المقذوفات بشكل عشوائي على المناطق السكنية والعامة مِن قبل هذه المجاميع الخارجة عن القانون.

ونشرت الخلية التقارير الطبية لتشريح جثمان الشهيدة المثبت فيها سبب الاستشهاد، داعية في الوقت ذاته جميع وسائل الإعلام والمدونين الى توخي الحذرمِن نقل الأخبار غير الدقيقة، وضرورة اعتماد المصدر الرسمي المخول بإصدار الأخبار الأمنية والعسكرية.

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