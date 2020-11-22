الصحة: سنستورد كميات إضافية من لقاح كورونا

2020/11/22 | 11:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، اليوم الأحد، تواصل العراق مع الشركات المصنعة للقاح كورونا، مشيرة إلى وجود توجه لاستيراد كميات إضافية على الاتفاقية المبرمة.

وقال مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الامير: إن "العراق ماضٍ في اتفاقه مع مرفق كوفاكس، وبالوقت نفسه متواصل مع الشركات المصنعة، وأي لقاح يحرز موافقة منظمة الصحة العالمية سنستورده".

وأضاف: أن "هناك أمكانية استيراد كمية أضافية من لقاح فايروس كورونا، لتغطية جزءٍ آخر من النسبة المتبقية من السكان، في حال توفرت التخصيصات المالية".

وأشار إلى أن "العراق وقَّع على اتفاقية مع مرفق كوفاكس التابع إلى التحالف العالمي للقاحات والتحصين، بتجهيزه 20 بالمئة من سكان العراق، أي حوالي 8 ملايين جرعة، من أي لقاح يحصل على موافقة منظمة الصحة العالمية، بعد انتهاء كل التجارب العلمية".

وتابع "أما ما تعلنه الشركات المصنعة للقاح عن نتائج فعالية للقاحها، فهو سباق تسويقي بينها، وايضاً لطمأنة العالم بقرب إنتاج اللقاح الواعد".

PUKmedia وكالات‌

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