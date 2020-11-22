2020/11/22 | 11:37 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: ارتفاع حصيلة هجوم "داعش" بصلاح الدين ومخاوف من انتكاسة أمنية) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: ارتفاع حصيلة هجوم "داعش" بصلاح الدين ومخاوف من انتكاسة أمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).