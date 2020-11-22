الأمن الوطني :القبض على أربعة اشخاص يمارسون الإبتزاز الإلكتروني في بابل

2020/11/22 | 11:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع

أعلن جهاز الأمن الوطني،اليوم الأحد، القبض على أربعة أشخاص يمارسون الابتزاز الالكتروني في بابل.

وذكر بيان للأمن الوطني تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن"مفارزه تمكنت من إلقاء القبض وفق أوامر قضائية على أربعة أشخاص يمارسون الابتزاز الالكتروني على منصة الفيسبوك عبر سرقة حسابات النساء بهدف المساومة مقابل مبالغ مالية".

واضاف انه"تم تدوين أقوالهم أُصولياً، وإحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

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