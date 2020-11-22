القبض على أربعة 'مبتزين' في بابل

2020/11/22 | 11:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الأمن الوطني، الأحد، إلقاء القبض على أربعة اشخاص يمارسون الإبتزاز الإلكتروني، في بابل.

وقال الجهاز، إن "مفارزه في محافظة بابل، ألقت القبض وفق أوامر قضائية على أربعة اشخاص يمارسون الابتزاز الإلكتروني على منصة الفيس بوك عبر سرقة حسابات النساء بهدف المساومة مقابل مبالغ مالية".وأضاف الجهاز في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أنه "جرى تدوين اقوالهم أصولياً، وإحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

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