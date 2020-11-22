2020/11/22 | 11:43 - المصدر: عين العراق

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الأحد 22 نوفمبر 2020 | 11:41 صباحاً | عدد القراءات : 3

أمين بغداد : لاتوجد أي مظاهر لغرق العاصمة

أمين بغداد : لاتوجد أي مظاهر لغرق العاصمة

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