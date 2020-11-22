مدرب السماوة: نسعى لتجاوز أزماتنا بمواجهة نفط ميسان

2020/11/22 | 12:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضح مدرب السماوة غالب عبد الحسين أن الاستقالة التي رفضتها الإدارة لن تؤثر على تحضيرات الفريق لمواجهة نفط ميسان يوم غد في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز على ملعب ميسان الدولي.

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