2020/11/22 | 12:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} أعلنت مديرية مكافحة إجرام محافظة ذي قار، اليوم الأحد، اعتقال متهم بتنفيذ 8 عمليات سرقة.

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