دعوة لاستئناف جلسات برلمان كوردستان

2020/11/22 | 12:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا برلماني عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني الى عقد جلسة لبرلمان كوردستان لمناقشة الاوضاع المالية في اقليم كوردستان.

وقال عبدالناصر أحمد عضو برلمان كوردستان خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان عدداً من اعضاء برلمان كوردستان قدموا مذكرة الى رئاسة البرلمان لكي تقوم الجهات الحكومية بتوضيح العقد النفطي المبرم مع تركيا في جلسة برلمان كوردستان لكن مع الاسف تلك الجلسة لم تعقد بعد، ونحن ننتظر الرد من رئاسة برلمان كوردستان.

واضاف: ان الموظفين ينتظرون رواتبهم التي تاخرت كثيرا وينتظرون ايضا موقفا من برلمان كوردستان، والبرلمان اوقف جلساته بسبب اصابة بعض الاعضاء بفايروس كورونا.

واوضح: على رئاسة برلمان كوردستان ان تقرر استئناف الجلسات لمناقشة الاوضاع المالية وادخال توضيح حيثيات العقد النفطي المبرم مع تركيا في جدول اعمال الجلسة بحضور المسؤولين في حكومة اقليم كوردستان.

PUKmedia خاص ‌

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