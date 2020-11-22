2020/11/22 | 12:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

خاطب مجلس القضاء الأعلى، الأحد، مكتب تحقيقات النزاهة في محافظة النجف، للتحقيق في شبهات "هدر للمال العام" في مشروع "مقبرة الجديدة".



وحصل "ناس" على وثيقة صادرة من مجلس القضاء الأعلى، بتاريخ (12 تشرين الثاني 2020)، أشارت إلى إحالة كتاب من الادعاء العام في النجف حول "قضية فساد" في مشروع المقبرة الجديدة.

وأعلنت الشركة المستثمرة للمقبرة الاستثمارية النموذجية، في وقت سابق، عن اطلاق مبادرة "وطنية إنسانية" في تخصيص مقابر مجانية للفقراء في محافظة النجف.

وقال المدير المفوض لشركة اديم الأرض وليد السيلاوي المدير المسؤول عن الشركة المستثمرة لمشروع انشاء المقبرة النموذجية الاستثمارية، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (20 تشرين الاول 2020)، ان "شركة اديم الأرض اطلقت مبادرة إنسانية كبرى من خلال تخصيص مقابر مجانية للفقراء والمتوفين بفايروس كورونا ودفن جثث مجهولي الهوية".

واكد السيلاوي " تم مفاتحة وزارة الصحة دائرة الطب العدلي العامة بخصوص دفن او نقل المتوفين بفايروس كورونا مجانا وعلى نفقة الشركة وفق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة وأيضا تخصيص مقابر لجثث مجهولي الهوية كما خصصت مقابر لدفن الفقراء تنفيذا لتوجيهات المرجعية الدينية ومن باب التكافل الاجتماعي والاحساس بالمسؤولية الوطنية اتجاه المواطنيين الفقراء "

واوضح السيلاوي" أن هذه المبادرة الإنسانية المهمة تتزامن من انطلاق مشروع المقبرة النموذجية التي تعتبر اول مشروع من نوعه في العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتاب رسمي من القضاء: ’فساد’ في مشروع المقبرة الجديدة بالنجف!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتاب رسمي من القضاء: ’فساد’ في مشروع المقبرة الجديدة بالنجف!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).