وزير الزراعة: شركات سعودية تعتذر عن الاستثمار بالعراق

2020/11/22 | 12:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف وزير الزراعة العراقي، محمد كريم الخفاجي، عن اعتذار الشركات السعودية عن الاستثمار في العراق، لافتا إلى أن 3 دول مجاورة قدمت طلبات لشراء محصول الشعير المحلي.وقال الخفاجي، اليوم الأحد، إن شركات سعودية أبدت رغبتها بإنشاء محطات لتربية …

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