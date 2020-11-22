2020/11/22 | 12:10 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: كشف وزير الزراعة العراقي، محمد كريم الخفاجي، عن اعتذار الشركات السعودية عن الاستثمار في العراق، لافتا إلى أن 3 دول مجاورة قدمت طلبات لشراء محصول الشعير المحلي.
وقال الخفاجي، اليوم الأحد، إن شركات سعودية أبدت رغبتها بإنشاء محطات لتربية …
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وقال الخفاجي، اليوم الأحد، إن شركات سعودية أبدت رغبتها بإنشاء محطات لتربية …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الزراعة: شركات سعودية تعتذر عن الاستثمار بالعراق) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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