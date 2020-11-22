التربية تحدد موعد نتائج الدور الثاني للسادس الإعدادي

2020/11/22 | 12:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -واع

حددت وزارة التربية موعداً لإعلان نتائج الدور الثاني للسادس الاعدادي.

وقال مكتب وزارة التربية لوكالة الانباء العراقية(واع)، اليوم الاحد، إن" نتائج الدور الثاني لطلبة السادس الإعدادي بفرعيه : العلمي ( الاحيائي ، التطبيقي )، والأدبي،ستعلن خلال الأسبوع الحالي".

وأعربت الوزارة عن تمنياتها بالنجاح للطلبة في اكمال مسيرتهم التعليمية

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية نتائج الدراسة الإعدادية (للفروع : التطبيقي، والاحيائي، والأدبي )/ لطلبة الخارجي والطلبة المنتظمين ممن اعتبر لهم هذا الامتحان دوراً أولاً.

فيما أعلنت أيضا، نتائج الدراسة المهنية / الدور الثاني، للعام الدراسي 2019 – 2020 .

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