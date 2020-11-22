بجهود الحشد الشعبي.. اكمال عودة 170 اسرة نازحة خلال 72 ساعة في ديالى

2020/11/22 | 12:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..اعلن مسؤول حكومي في ديالى، الاحد، عن اكمال عودة 170 اسرة نازحة الى منازلها في مناطق شمال شرق المحافظة.وقال قائممقام قضاء المقدادية وكالة(45كم شمال شرق بعقوبة) حاتم التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” 170 اسرة نازحة تم اكمال عودتها الى مناطقها المحررة في ريف المقدادية خلال الساعات الـ 72 الماضية بالتنسيق مع القوات الامنية والحشد الشعبي من ناحية تامين مسارات العودة”.واضاف التميمي،ان “200 اسرة ستعود قريبا الى منازلها ليحسم ملف كل القرى والمناطق المحررة في المقدادية باستثناء قريتي الخيلانية وعرب فارس لوجود اشكالات متعددة بعضها عشائري بانتظار الحسم قبل اعطاء الضوء الاخضر بالعودة واسدال الستار عن رحلة نزوح استمرت 6 سنوات متواصلة”.وكانت الالاف الاسر عادت الى منازلها في المناطق المحررة في ديالى خلال الاشهر الماضية بجهود الحشد الشعبي وبقية القوات الأمنية .



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