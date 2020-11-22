نادي الجامعة اولاً في بطولة بغداد للقوة البدنية

2020/11/22 | 12:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أحرز نادي الجامعة المركز الأول خلال مشاركته في بطولة بغداد للقوة البدنية التي أقيمت يوم أمس في العاصمة بغداد.

وقالت عضو الهيأة الإدارية للنادي سميرة عبدالرسول في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الرباع رياض خلف أحرز المركز الأول في بطولة بغداد للأندية والقاعات الأهلية للبنج بريس متقدمين فئة ماستر “، مُبينة أن “خلف أحرز المركز الأول بعد أن رفع وزن 100 كغم”.

من جانبه أعرب الرباع رياض خلف عن سعادته وفخره بتحقيق المركز الأول في البطولة، متمنياً أن “يواصل المسير في طريق الإنجازات باستمرار في البطولات القادمة لا سيما مع الدعم المعنوي والمادي الكبير الذي توليه الهيأة الادارية لنادي الجامعة لكل رياضيي النادي”.



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