2020/11/22 | 12:14 - المصدر: عين العراق

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الأحد 22 نوفمبر 2020 | 11:45 صباحاً | عدد القراءات : 28

الزراعة النيابية تطالب باستمرار فتح قنوات مع ايران وتركيا لضمان حصة العراق من المياه

اكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، الاحد، ان كمية الامطار التي هطلت على مدن البلاد تبشر بموسم زراعي وفير رغم ماسببته من اضرار في بعض المناطق، مشدة على اهمية الاستمرار بفتح قنوات مع ايران وتركيا لضمان حصة العراق من المياه.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري ان "اللجنة مع ماقدمته وزارة الموارد المائية قبل فترة حول خططها المستقبلية من اكمال لسدود معلن عنها سابقا وانشاء خزانات مياه كبيرة" .

واضاف الشمري، ان "انشاء الخزانات بشكل خاص لاتكلف المال الكثير وممكن ان تقوم به شركات استثمار محلية في مناطق ذات طبيعة صحراوية او قرب الحدود مع ايران للاستفادة من مياه السيول التي تسبب سنويا خسائر للقرى القريبة منها".

وشدد الشمري على "اهمية الاستمرار بفتح قنوات اتصال مع ايران وتركيا لضمان حصتنا من المياه ولزيادة المخزون الاستراتيجي والاستفادة منه لسنوات مقبلة للاستخدام اليومي وللزراعة واستصلاح المزيد من الاراضي"

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