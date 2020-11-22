امين بغداد يتجاهل اجتماع البرلمان ويتذرع بارتباطات اخرى

2020/11/22 | 12:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ _ بغداد

تجاهل امين بغداد علاء معن ، حضور الاجتماع المشترك الذي كان مقررا عقده صباح اليوم مع اعضاء لجنة الخدمات وشؤون الاعمار النيابية لمناقشـة خطة ومعالجات الموسم الشتوي الحالي ، بحجة التزامـه بارتباطات اخرى .

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