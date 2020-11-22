الصحة العالمية تحذر الدول الأوروبية من موجة جديدة لكورونا قد تكون ’’قاتلة’’

2020/11/22 | 12:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أطلقت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد (22 تشرين الثاني 2020)، تحذيرا للدول الأوروبية من أن موجة ثالثة لفيروس كورونا المستجد قد تكون "قاتلة" وستقدم بعد أشهر فقط.

وأفادت وكالة "رويترز" الإخبارية في خبر لها، نقلاً عن ديفيد نابارو مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بفيروس كورونا، الذي توقع حدوث موجة ثالثة من الجائحة في أوروبا في أوائل عام 2021.

وحذر، نابارو من أنه "إذا كررت الحكومات التقاعس عن القيام بما يلزم لمنع الموجة الثانية، سيجعل تلك الموجة قاتلة"، مشيراً إلى أن "الحكومات لم تعمل على إقامة البنى التحتية اللازمة خلال أشهر الصيف بعد السيطرة على الموجة الأولى".

وأضاف: "الآن نواجه الموجة الثانية، وإذا لم تعمل الحكومات على تجهيز البنية التحتية اللازمة فستكون لدينا موجة ثالثة في أوائل العام المقبل".

وشهدت أوروبا انخفاضا لفترة وجيزة في معدلات الإصابة التي عاودت الارتفاع مرة أخرى حاليا، فسجلت ألمانيا وفرنسا أمس السبت معا ارتفاعا بواقع 33 ألف إصابة، كما تشهد سويسرا والنمسا آلاف الحالات يوميا، بينما سجلت تركيا رقما قياسيا بلغ 5532 إصابة جديدة.

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