’’حقوق’’ يدعو محافظ الديوانية لمتابعة قضية استهداف منزل الناشط عمار الخزعلي

2020/11/22 | 12:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا مركز حقوق لدعم حرية التعبير، الأحد، (22 تشرين الثاني، 2020)، محافظ الديوانية، زهير الشعلان، لمتابعة قضية استهداف بيت الناشط المدني عمار الخزعلي، بعبوة ناسفة صباح اليوم.

وقال المركز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "يحمل محافظ الديوانية شخصياً باعتباره رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة مسؤولية سلامة قادة الرأي العام والصحفيين والناشطين والمدونين، لكونهم يتعرضون إلى تهديدات بشكل مستمر بسبب نشر ملفات تخص فساد الدوائر الحكومية".

واضاف البيان أن "المركز يدين بشدة ما جرى للناشط المدني عمار الخزعلي فجر اليوم الأحد (22-11-2020) من تفجير عبوة ناسفة وضعت أمام منزله في منطقة ناحية السنية (15 كم) شمالي الديوانية وترويع عائلته".

وحذر مركز حقوق لدعم حرية التعبير من "اتساع دائرة الخطر التي تهدد حياة الناشطين و الصحفيين العاملين في محافظة الديوانية بعد استهداف الناشط عمار الخزعلي وورود معلومات عن قيام مجموعات بتهديد عدد من الناشطين والصحفيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأجهزة الموبايل توعدهم بالتصفية الجسدية في حال استمرارهم بنشر ملفات فساد عن الدوائر الحكومية في المحافظة".

وطالب المركز بحسب البيان "وزارة الداخلية وقيادة شرطة الديوانية إلى فتح تحقيق شفاف وجاد بحادثة الناشط عمار الخزعلي وكشف ملابسات القضية بشكل عاجل للرأي العام، والجهات التي تقف خلفهم، وأن لا تسوف القضية كالحوادث الأخرى التي حصلت مع ناشطين وصحفيين آخرين".

واشار إلى أن "ممثل مركز حقوق في محافظة الديوانية أٌبلغ أن منزل الناشط في الاحتجاجات عمار الخزعلي تعرض في تمام الساعة الرابعة فجر الأحد إلى انفجار عبوة ناسفة وإطلاق عيارات نارية تزامنت مع تفجير العبوة، ما أدى إلى أضرار مادية في المنزل جراء التفجير".

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