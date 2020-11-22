قتلى خلال فرار العشرات من سجن في لبنان

2020/11/22 | 12:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المور نيوز/ بغدادقالت وسائل إعلام لبنانية إن عدة أشخاص قتلوا بعد فرار العشرات من أحد السجون في منطقة بعبدا التابعة لمحافظة جبل لبنان، السبت. وذكرت مواقع لبنانية أن نحو 70 سجينا تمكنوا من الفرار من القصر العدلي في بعبدا، ليقوم 5 منهم بسرقة سيارة أجرة، وقيادتها بسرعة جنونية، وهو ما أدى إلى اصطدامهم بشجرة نتج عنها …

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