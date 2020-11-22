2020/11/22 | 12:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اعتذر امين بغداد علاء معن ، عن حضور الاجتماع المشترك الذي كان مقررا عقده صباح اليوم مع اعضاء لجنة الخدمات وشؤون الاعمار النيابية لمناقشـة اخفاقات الموسم الشتوي الحالي وغرق شوارع العاصمة، مبينا :" انه ملتزم بارتباطات اخرى ".وكانت لجنة الخدمات والاعمار النيابية قررت امس استضافة امين بغداد ومسؤولي الجهات القطاعية التابعة للامانة للاستيضاح عن خطة ومعالجات الموسم الشتوي الحالي، بعد الاخفاق الذي رصدته اللجنة ميدانيا في بغداد صباح امس بالتزامن مع هطول اولى زخات المطـر ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امين بغداد يعتذر عن حضور الاجتماع النيابي الخاص بمناقشة غرق شوارع العاصمة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امين بغداد يعتذر عن حضور الاجتماع النيابي الخاص بمناقشة غرق شوارع العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).