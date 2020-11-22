السيول المائية تقتحم الانهر والوديان الحدودية مع ايران شرق ديالى

2020/11/22 | 12:14 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / اقتحمت السيول المائية الايرانية / 6 / وديان حدودية مع ايران شرق محافظة ديالى .وقال مصدر حكومي في ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الانهر والوديان وابرزها / ترلساق / باطراف ناحية مندلي شرق ديالى ، امتلأت بفعل السيول المائية القادمة من المرتفعات الايرانية نتيجة هطول الامطار بغزارة خلال الساعات الماضية ".واضاف :" ان مياه السيول باتت على مقربة من الطريق الحدودي بين محافظتي ديالى وواسط ، والذي يعد من اهم الطرق التجارية "، مبينا :" ان السيول المائية انخفضت بعد توقف هطول الامطار ، وان الوضع تحت السيطرة وليس هناك اي ضرر بالقرى الحدودية "./انتهى

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