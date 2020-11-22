التجارة: حجب اكثر من 95 الف مواطن من البطاقة التموينية خلال العام الجاري

2020/11/22 | 12:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…اعلنت وزارة التجارة عن حجب ٩٥٧٥١ فرد من البطاقه التموينية للفترة من كانون الثاني بداية العام الحالي ولغاية تشرين الاول من السنه ذاتها .وذكرت مديرةعام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة ابتهال هاشم صابط في بيان تلقته /المعلومة/ بانه ” نتيجة عمل لجان التدقيق ومقاطعة البيانات تم فرز العدد المذكور من الافراد وتبويب تلك الاعداد الى شطب نهائي فيما يخص المتوفين وحجب مؤقت بالنسبة للمسافرين اذ يتم استعادة بطاقتهم التموينية بعد عودتهم الى ارض الوطن وتقديم مايثبت ذلك حسب الضوابط والتعليمات”واشارت صابط ” بان تلك العملية تمثل واجب وطني جاء بعد جهد حثيث ومتابعة مستمرة من اجل الحفاظ على المال العام.داعية في ذات الوقت المواطنين كافة والمؤسسات ذات العلاقة بضرورة الابلاغ عن المسافرين والمتوفين ليتسنى للدائرة شطبهم من البطاقه التموينية حسب الضوابط والتعليمات المعمول بها.انتهى 25د

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