مجلة بيبول الامريكية تعلن نتيجة استفتاءها حول أكثر رجل جذاب على قيد الحياة

2020/11/22 | 12:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مجلة “بيبول” الأمريكية نتيجة استفتائها السنوي لقرائها بشأن اختيار أكثر رجل جذاب على قيد الحياة.ووقع اختيار قراء المجلة على الممثل الأمريكي، مايكل بي جوردان، كأكثر رجل جذاب في عام 2020.وأكد مايكل بي جوردان بعد فوزه باللقب لمجلة … Readmore

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